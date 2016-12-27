Erkekleri memnun edin!

8 maddede erkekleri memnun edin...

Gecce Erkek - 27 Aralık 2016 15:42
Erkekleri memnun edin!
* Seviştiğiniz süre boyunca erkekler kadının yüzünü görmekten hoşlanırlar.
* Partneriniz sizin doğal halinizden etkilenir.
*Kontrolün sizde olmasını severler
*Farklı giyinebilir, yeni bir kostüm seçebilirsiniz...
*Kulağına fısıldadığınız cesur kelimelerin nasıl etkili olacağına siz de şaşıracaksınız.
*Sizin rehberlik etmenizi severler.
*Solumalar, küçük inlemeler, sevişirken, vücudunuzu olduğu gibi ifade etmesi için bırakmaya tereddüt etmeyin.
*En basit şeyler her zaman en iyileridir. Erkekler buna oldukça duyarlıdırlar.
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