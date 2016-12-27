Erkekleri memnun edin!

8 maddede erkekleri memnun edin...

Gecce Erkek - 27 Aralık 2016 15:42

* Seviştiğiniz süre boyunca erkekler kadının yüzünü görmekten hoşlanırlar.

* Partneriniz sizin doğal halinizden etkilenir.

*Kontrolün sizde olmasını severler

*Farklı giyinebilir, yeni bir kostüm seçebilirsiniz...

*Kulağına fısıldadığınız cesur kelimelerin nasıl etkili olacağına siz de şaşıracaksınız.

*Sizin rehberlik etmenizi severler.

*Solumalar, küçük inlemeler, sevişirken, vücudunuzu olduğu gibi ifade etmesi için bırakmaya tereddüt etmeyin.

*En basit şeyler her zaman en iyileridir. Erkekler buna oldukça duyarlıdırlar.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.