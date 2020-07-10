Ertuğrul Gazi, 'Kuruluş Osman'a geliyor!

Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisi Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde, Ertuğrul Gazi rolünü kimin canlandıracağı belli oldu.Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Tamer Yiğit ile imza aşamasına gelindi.Burak Özçivit, Aslıhan Karalar, Burak Çelik, Alican Albayrak, Emel Dede ve Ragıp Savaş'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu Kuruluş Osman'ın çekimlerine Ağustos ayında başlanacak. (Kaynak: tv100.com)