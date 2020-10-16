Eser-Berfu Yenenler'in evlerinde yangın çıktı!

Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı. Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."Berfu Yenenler, oğluyla beraber itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.