Eser Yenenler: "Bir zamanlar ben de zayıftım"

Eser Yenenler, Çağatay Ulusoy'un yerine göz dikti!

Eser Yenenler'in çocukluğu Instagram'ı salladı!

Youtube kanalında yayınladığı son videoda diyete başladığı 3 haftayı değerlendiren Eser Yenenler, "Geçen hafta 3,5 kilo verince biraz şımardım. Bu hafta da iyi bir rakam geleceğini düşünüyorum. Kendimi tutamadığım dönemler oluyor. Yaşadığım acı şeyler diyete devam etmem gerektiğini gösteriyor" dedi.Geçtiğimiz günlerde evde yaşadığı bir olayı anlatan sunucu, "Berfu oğlumuz Kuzey'i kucağına aldı ve yerde duran topa vurmaya başladı. Kuzey de inanılmaz eğlendi bu durumdan. Ben de kendi kendime 'oğlumuz futbolu, ilk top sürüşünü babasından görmeli' dedim. Kuzey'i kucağıma aldım. Topa vurdum, oraya yetişemedim. Aynı anda çocuğu tutamadım, topa koşarken yarıda kaldım falan Kuzey de bu durumdan pek memnun kalmadı. O olaydan sonra tekrar diyet yapmaya motive oldum" diye konuştu.Yıllar önce de bunu başarabildiğini söyleyen Eser, o döneme ait pozunu paylaştı ve "Bu zamana kadar hiçbir yerde görmediğiniz, şok olacağınız en zayıf halim sizinle şu an paylaşıyorum. Tipim çok iyi değil ama ben de bir dönem zayıftım. Ergenlik dönemime denk geliyor" dedi.137 kiloyla diyet ve spora başlayan Yenenler, üç haftada 8 kilo verdi ve 129 kiloya kadar düştü. Ünlü komedyenin hedefi 3 ayda 110 kiloya düşmek...(Kaynak: milliyet.com.tr)