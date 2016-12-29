Eser Yenenler ile sevgilisi Dila Tarkan Bali'ye gitti
Eser Yenenler, yeni sevgilisi Dila Tarkan ile önceki gün Atatürk Havalimanı'nda objektife takıldı.
Magazin - 30 Aralık 2016 07:00
Yeni yıla yurtdışında girecek ünlüler arasına Eser Yenenler ile model sevgilisi Dila Tarkan da katıldı. Endonezya'nın Bali adasına gittikleri öğrenilen taze aşıklar, ellerinde valizleriyle havalimanının girişinde görüntülendi.
Eser Yenenler yeni aşkı hakkında konuştu
Basın mensuplarını fark eden Eser Yenenler kısa süreli panik yaşadı. Daha sonra rahatlayan ünlü komedyen muhabirlerin yanına gelerek sohbet etti. Yenenler, yılbaşı tatil programlarıyla ilgili olarak "Soğuktan kaçıyor, güneşe gidiyoruz. Kış şartlarında farklı bir tatil deneyimi olacak." dedi.İşte o kareler;
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