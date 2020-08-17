Eser Yenenler: Zayıflayınca komediyi bırakacağım!

Sıkı bir diyete giren Eser Yenenler bu süreci de sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Hem youtube kanalından hem de Instagram'dan paylaşımlarda bulunan oyuncu cerrahi bir müdahaleye gerek duyulmadan kilo vermek istiyor. Yaptığı diyette 6 haftayı geride bırakan Yenenler geçtiğimiz günlerde Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.Yenenler, takipçilerinin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlarken, özellikle kendisine yöneltilen esprili soruları paylaştı. 36 yaşındaki oyuncu, “Zayıflayınca komikliğin de gitmez değil mi?” şeklindeki soruya, “Zayıflayınca komediyi bırakacağım” şeklinde esprili bir yanıt verdi.