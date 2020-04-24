Eser Yenenler'in çocukluğu Instagram'ı salladı!

Ünlü isimler 23 Nisan'a özel olarak çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Eser Yenenler de bu akıma bir video ile dahil oldu. Çocukluk görüntülerini "Heyy gidi günler heyy 23 Nisan 1998 buyrunuz... günün anlam ve önemine binaen arşivden çıkardım" notuyla paylaşan Yenenler'in videosuna binlerce beğeni yapıldı.Bir çok ünlü isim de Eser Yenenler'in paylaşımının altına yorum bıraktı. İşte o yorumlardan bazıları..Gonca Vuslateri: "Heeey"Fettah Can: "Hitabet sanatını da yemiş yutmuşsun"Esra Erol: "Parti kur oy verelim"Bilal Sonses: "Oyumu sana veriyorum Eser abi"Oğuzhan Koç: "Oradaydım"