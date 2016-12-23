Eski mankenlerin büyük değişimleri

Gösteri dünyasının eski ama eskimeyen dostlarından Ebru Şallı ve Demet Şener önceki gün birlikte defile izlemeye gidince bütün dikkatler de onların üzerinde toplandı.

Magazin - 23 Aralık 2016 22:18
Eski mankenlerin büyük değişimleri
1990'larda kariyerlerinin başladığı ilk günlerden bu yana iyi dost olan Şallı ve Şener, geçip giden yıllar onları biraz değiştirse de yine 20'li yaşlarındaki güzelliklerinden ve zarafetlerinden bir şey yitirmediklerini gözler önüne serdiler.


İşte gösteri dünyasının ünlülerinin yıllar içinde geçirdikleri değişim. Onların zamana nasıl meydan okuduklarını görünce şaşıracaksınız...
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