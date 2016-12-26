"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" 53. yeni bölüm fragmanı, özeti ve fotoğrafları

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Sanem Çelik’in yer aldığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" bu akşam Meryem Uzerli'nin konuk olduğu 53. bölümüyle ekrana gelecek.

Dizi - 27 Aralık 2016 04:00
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" 53. yeni bölüm fragmanı, özeti ve fotoğrafları
İşte 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ün konusu;

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır.


Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir.


Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.

İşte yeni bölümden kareler;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" 53. bölüm fragmanı;
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • 'Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!
  • “Anne” zirvede
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hayranları bunu da yaptı!
  • Artık sorun kalmadı!
  • "Arka Sokaklar"a sürpriz isim!
  • 'Ölene Kadar'dan iki yeni fragman!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Sürpriz bir fragman daha geldi!
  • Hazal 'Kısmetse Olur'a geri döndü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!