Esra Balamir koronavirüsü yendi!

Esra Balamir, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşından kendisine virüs bulaştığını söyleyerek evinde tedavi edildiğini açıklamıştı. Günlerdir evinde tedavisi devam eden Balamir'in son yapılan koronavirüs testleri sonucu negatif çıktı. Hastalığı boyunca yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Balamir, bugün yaptığı paylaşımda 3. kez yapılan corona virüsü testinin negatif çıktığını söyledi.