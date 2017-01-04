Esra Balamir: Yılbaşı geccesi terk edildim

Magazin - 04 Ocak 2017 09:36

Yılbaşı geccesi terk edildiğini anlatan Balamir, Karşı tarafın ailesinden bana onay çıkmadı. Ancak en büyük şoku gecce kulübünün saldırısını duyduğum an yaşadım. İçimiz kan ağladı." dedi. Türkiye'yi çok sevdiğini de söyleyen şarkıcı, "Ailem Avustralya’da yaşıyor, beni çağırsalar da gitmiyorum. Ülkemde yaşamayı tercih ediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.