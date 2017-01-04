Esra Balamir: Yılbaşı geccesi terk edildim

Önceki gün görüntülenen Esra Balamir gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Magazin - 04 Ocak 2017 09:36
Esra Balamir: Yılbaşı geccesi terk edildim
Yılbaşı geccesi terk edildiğini anlatan Balamir, Karşı tarafın ailesinden bana onay çıkmadı. Ancak en büyük şoku gecce kulübünün saldırısını duyduğum an yaşadım. İçimiz kan ağladı." dedi. Türkiye'yi çok sevdiğini de söyleyen şarkıcı, "Ailem Avustralya’da yaşıyor, beni çağırsalar da gitmiyorum. Ülkemde yaşamayı tercih ediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

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