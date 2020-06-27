Esra Bilgiç’ten bikinili tatil pozu

Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandıran oyuncu Esra Bilgiç, tatil fotoğrafları ile gündeme geldi.Karantina döneminde uzun bir süre Ankara’da kalan oyuncu, normalleşme adımları atılmaya başlanınca İstanbul’a geldi. Oyuncu, instagram hesabından Adalar manzaralı deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını yayınladı.(Kaynak: sozcu.com.tr)