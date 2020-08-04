Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!

Koronavirüsten korunmak adına bir süredir önlem amaçlı evde karantinada olan Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Evde bir araya gelen ikili, birlikte yemek yaptı. 51 yaşındaki Dermancıoğlu, mutfakta çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom" mesajını yazdı.