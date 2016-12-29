Eva Longoria'dan bikini şov

Hollywood'un en seksi kadınları arasında yer alan Eva Longoria, Meksika'daki bikini şovuyla büyüledi.

Dünya Magazin - 30 Aralık 2016 00:03
Eva Longoria'dan bikini şov
Noel tatilini Meksika sahillerinde geçiren güzel oyuncu, tatil sırasında çektirdiği fotoğraf ve videolarını Instagram hesabından paylaşıyor.


Eva Longoria'nın fit vücudunu sergilediği fotoğraflara takipçilerinde beğeni yağdı.

İşte 41 yaşındaki Longoria'nın o paylaşımları;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
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