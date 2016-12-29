Eva Longoria'dan bikini şov
Hollywood'un en seksi kadınları arasında yer alan Eva Longoria, Meksika'daki bikini şovuyla büyüledi.
Dünya Magazin - 30 Aralık 2016 00:03
Noel tatilini Meksika sahillerinde geçiren güzel oyuncu, tatil sırasında çektirdiği fotoğraf ve videolarını Instagram hesabından paylaşıyor.
Eva Longoria'nın fit vücudunu sergilediği fotoğraflara takipçilerinde beğeni yağdı.
İşte 41 yaşındaki Longoria'nın o paylaşımları;
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