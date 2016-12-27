Evlilik programlarına Pınar çıkışı

Magazin - 28 Aralık 2016 07:00

İzdivaç programlarından ortak karar!

Yakın bir dostlarının doğum günü partisine katıldıklarını belirten çift, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.Bir muhabirin "2017’de gündüz kuşağında program yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Pınar Altuğ'dan ilginç bir cevap geldi. Altuğ, "Gündüz kuşağı programları evlilik ve bol bol kavga üzerine. Benim yapabileceğim işler değil. Hiçbir zaman bu tür bir reytingin peşinde olmadım. Benim yayınlarımda öncelik saygıdır." özellikle izdivaç programlarına taş attı.