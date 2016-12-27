Evlilik programlarına Pınar çıkışı
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan birlikte önceki akşam Etiler’de objektife takıldı.
Magazin - 28 Aralık 2016 07:00
Yakın bir dostlarının doğum günü partisine katıldıklarını belirten çift, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.
Bir muhabirin "2017’de gündüz kuşağında program yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Pınar Altuğ'dan ilginç bir cevap geldi. Altuğ, "Gündüz kuşağı programları evlilik ve bol bol kavga üzerine. Benim yapabileceğim işler değil. Hiçbir zaman bu tür bir reytingin peşinde olmadım. Benim yayınlarımda öncelik saygıdır." özellikle izdivaç programlarına taş attı.
İzdivaç programlarından ortak karar!
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