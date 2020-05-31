Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çiftinden ilk fotoğraf!

Arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yapan Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin'den aşk pozu geldi. Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk kez fotoğraf paylaştı.Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.Bu poza kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, Oğulcan Engin de paylaşıma kalp emojisi bıraktı.