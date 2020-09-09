Ezgi Mola sevgilisini korkutmaya doyamadı!

Bir yandan yeni projesi için kamera karşısında ter döken Ezgi Mola, bir yandan da esprili kişiliğini sergilediği paylaşımlarla öne çıkıyor. Instagram hesabından yaptığı ve bir ritüel haline getirdiği ‘sevgiliyi korkutma videoları’na bir yenisini daha ekleyen Ezgi Mola, bu paylaşımına gelen çok sayıda yorum ve isteğe hayır demeyerek farklı zamanlarda yaptığı korkutma anlarını da hesabından paylaştı.