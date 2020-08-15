Ezgi Mola'dan sevgilisine: "Eceline mi susadın?"

Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı fit vücuduyla sosyal medyada şov yaptı. Fotoğrafı gören Ezgi Mola da esprili bir yorumda bulundu.Sempatik oyuncu, evlilik hazırlığında olduğu Aksakallı'nın paylaşımına şu yorumu yaptı:"Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak."Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.