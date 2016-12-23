“Bodrum Masalı” dizi sektörüne genç bir yetenek daha kazandırdı. Dizinin platonik aşığı Aslı’ya hayat veren Ezgi Şenler, “Aslı’nın hiç yılmadan aşkının peşinden gitmesi, ona karşı koyamaması, bana kalırsa Ateş’e olan saf ve temiz aşkından kaynaklanıyor. Aslı gibi sevmek isterdim birini” diyor.
İşte o röportaj;
Ezgi Şenler bilinmeyenlerini anlattı
"Bodrum Masalı"nın Aslı'sı Ezgi Şenler, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlattı.Magazin - 24 Aralık 2016 01:15
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