Ezgi Şenler bilinmeyenlerini anlattı

Magazin - 24 Aralık 2016 01:15

“Bodrum Masalı” dizi sektörüne genç bir yetenek daha kazandırdı. Dizinin platonik aşığı Aslı’ya hayat veren Ezgi Şenler, “Aslı’nın hiç yılmadan aşkının peşinden gitmesi, ona karşı koyamaması, bana kalırsa Ateş’e olan saf ve temiz aşkından kaynaklanıyor. Aslı gibi sevmek isterdim birini” diyor.