Ezgi Sertel ve Müge Ulusoy'un alışveriş sonrası keyfi

Yaptığı yemek programlarıyla tanınan ve geçtiğimiz yaz Arka Sokaklar dizisinin oyuncularından Ozan Çobanoğlu ile evlenen Ezgi Sertel ile yakın arkadaşı Müge Ulusoy Akmerkez’de görüntülendi.

Alışveriş - 27 Aralık 2016 16:24
Ezgi Sertel ve Müge Ulusoy'un alışveriş sonrası keyfi
Yeni yayın dönemine sağlıklı beslenip form tutarak hazırlanan Sertel, ünlü diyetisyen Banu Kazanç ile özel bir diyet programı uygulayıp yiyerek kilo verdiğini söyledi. Ezgi Hanım ve Müge Ulusoy, Banu Kazanç’ın Nişantaşı’ndaki ofisinden çıktıktan sonra Akmerkez’e gelerek yeni yıl alışverişi yaptıktan sonra S Cafe Brasserie’de günün yorgunluğunu atmak için kahve içip sohbet ettiler. Yakında ekranlara dönmeye hazırlanan Ezgi Hanım’ın oldukça kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı.

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Bağlantılar: Ezgi Sertel, Müge Ulusoy

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