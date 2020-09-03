Atv’de yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisinde Osman Bey’i canlandıran Burak Özçivit, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Uzun saçlarını kısaltan Burak Özçivit, Fahriye Evcen’den tam not aldı. Güzel oyuncu, eşine “Her zaman çok iyiydi ama böyle bir başka” yorumunu yaptı.
Fahriye Evcen aşka geldi: “Her zaman çok iyiydi ama..."
Oynadığı 'Kuruluş Osman' dizisinin ikinci sezonunda imaj değişikliğine giden Burak Özçivit, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum oyuncu eşi Fahriye Evcen'den geldi.
03.09.2020 12:26 Magazin