Fahriye Evcen aşka geldi: “Her zaman çok iyiydi ama..."

Atv’de yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisinde Osman Bey’i canlandıran Burak Özçivit, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Uzun saçlarını kısaltan Burak Özçivit, Fahriye Evcen’den tam not aldı. Güzel oyuncu, eşine “Her zaman çok iyiydi ama böyle bir başka” yorumunu yaptı.