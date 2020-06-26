Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kural bozdu!

Karan dünyaya geldiğinden beri neredeyse evlerinden hiç çıkmayan ve corona virüs salgınından dolayı evlerine misafir kabul etmeyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, kural bozdu.Aylar sonra dışarı çıkan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı. Fahriye Evcen'in giydiği kareli takım ise sosyal medyada olay oldu. Bir çok yorum alan Evcen'in tarzını bazı kullanıcılar beğenirken bazıları beğenmedi.