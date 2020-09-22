Fahriye Evcen şimdi de Orta Asya'da!

Tüm dünyada hayranları bulunan başarılı oyuncu Fahriye Evcen, uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Fahriye Evcen, rol aldığı reklam filminde Kazakistan’daki sevenlerine seslendi.Evcen’in daha önce Türkiye’de yayınlanan reklam filmi, Kazakistan televizyonlarında yayına girdi. Reklam filmi, Fahriye Evcen hayranlarından büyük ilgi gördü. Kazakistan’da milyonlarca seveni bulunan Fahriye Evcen, reklam filminde hayranlarına güzel saçlara sahip olmanın sırrını veriyor.Reklam filminin Kazakistan’da gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, “Çektiğimiz reklam filmi ile Kazakistan’daki sevenlerime ulaşıyor olmak benim için heyecan verici. Orta Asya ve Kazakistan, çok sıkı bağlarımızın olduğu, ilgi duyduğum bir bölge. Güzellik ve bakım tutkusu sınır tanımıyor. Dünyanın her yerinde kadınlar göz alıcı saçlara sahip olmak istiyor. Tüm dünyadaki güzellik tutkunları gibi Kazak kadınları da ‘Çünkü ben buna değerim’ diyor. Aynı güzellik anlayışını paylaşıyoruz. Reklam filmiyle Kazakistan’daki kadınlara saç bakım sırrımı verdim. Gösterdikleri ilgi için hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.