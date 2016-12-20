"Ölene Kadar"ın ilk fragmanı yayınlandı

Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı "Ölene Kadar" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizi - 20 Aralık 2016 23:55
"Ölene Kadar"ın ilk fragmanı yayınlandı
Yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak "Ölene Kadar" dizisinin merakla beklenen ilk tanıtım videosu yayınlandı. Dizinin kadrosunda Fahriye Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'nun yanı sıra Ragıp Savaş, Gülcan Aslan ve Tansu Biçer de bulunuyor. İstanbul'da çekimleri devam eden 'Ölene Kadar'ın Ocak ayında yayına başlaması planlanıyor. Eğer bir aksilik olmazsa Fahriye Evcen ile Engin Akyürek’i buluşturan dizi Ocak'ta atv ekranlarında olacak.

İşte "Ölene Kadar"ın ilk tanıtımı;
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