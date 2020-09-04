Geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen çocuğunu kendisi büyütmek istediği için oyunculuk kariyerine ara vermişti. Uzun bir süredir herhangi bir dizi yada film projesinde yer almayan oyuncu geçtiğimiz gün Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Fahriye Evcen, hayranlarının kendisini ekranda görmek istediğini ve çok özlediğini belirten pek çok mesaja yanıt olarak, "Ben de çok özledim setleri ve sizinle buluşmayı, bu ara çok uzun sürsün istemiyorum. En uygun ve en yakın zamanda da olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Evcen'in ekrana dönüş sinyallerini verdiği mesaj hayranlarını heyecanlandırdı.
Fahriye Evcen'den ekranlara dönüş sinyali!
Meslektaşı Burak Özçivit'le üç yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl ilk oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Evcen, oğlunu kucağına aldıktan sonra ekranlara ara vermişti.
04.09.2020 20:37 Magazin