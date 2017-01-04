Fahriye Evcen'e Ortadoğu'dan teklif!

Magazin - 04 Ocak 2017 17:06

“Ölene Kadar” dizisi henüz yayına başlamadan, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da büyük ilgi görmeye başladı. Fahriye Evcen dizinin ilk tanıtımlarıyla birlikte Ortadoğu’da da büyük bir ilgi ile beklenirken aynı zamanda yurtdışından proje teklifleri de almaya başladı.Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Umur Turagay’ın yaptığı, senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, başrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer’in yer aldığı “Ölene Kadar” dizisi seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.12 Ocak Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizide, büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, “Selvi” karakterini canlandırıyor.Evcen, Engin Akyürek’in canlandırdığı, müebbet hapse mahkum “Dağhan”ı 11 yıl sonra haksız esaretinden tek celsede kurtaran ve ona hayatını geri veren avukat “Selvi” olarak karşımıza çıkıyor.Şimdiden büyük merakla beklenen “Ölene Kadar”ın oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer başrollerde yer alırken onlara Lale Mansur, Ragıp Savaş, Kadriye Kenter, Serpil Gül, Taner Turan, Ferdi Sancar, Gizem Kala, Cihat Süvarioğlu, Aykut Akdere ve Fatih Dokgöz gibi birbirinden önemli isimler eşlik ediyor.Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen yeni dizi “Ölene Kadar” 12 Ocak Perşembe saat 20:00’de ATV ekranlarında başlıyor.