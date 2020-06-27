Fahriye Evcen'e yaz gelmemiş!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de normalleşme sürecine girdi. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, önceki akşam aileleriyle birlikte yemeğe gitti. Evcen’in giydiği kıyafet sosyal medyada konuşuldu. Sıcaklığın 25 derece olduğu havada uzun bir tulum ve bot giyen Evcen için, ‘Mevsimin yaz olduğunu unutmuş’ şeklinde yorumlar yapıldı.