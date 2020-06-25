Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile birlikte görüntülendi. Parkta eğlenceli anlar geçiren ikili, yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi.Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık bir ilişki sonrası ayrılmıştı. Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.