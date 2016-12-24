Farah Zeynep Abdullah'dan itiraflar!

Yetenekli oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yayın hayatına bu ay başlayan Episode Dergisi’ne verdiği röportajda rollerine nasıl hazırlandığını, ‘Ekşi Elmalar’ deneyimini, müzikle ilgili projelerini ve gelecekteki çocuğu ve eşi için çektiği videoları anlattı.

Magazin - 25 Aralık 2016 01:15
Farah Zeynep Abdullah'dan itiraflar!
- Rollerine hazırlanırken gözlem yapıyor musun, o senaryonun geçtiği tarz yerlere gidiyor musun?

Oyuncular gözlem yapar, oyuncu dediğin her rolü oynar gibi ezber cümlelere karşıyım. Her rol, her senaryo başka bir çalışma gerektirebilir. Ben genelde senaryoyu okuyup kayıttan önceki haftaya kadar elime almıyorum. Bu bana iyi geliyor, bilmiyorum, belki kuluçkaya yatıyor beynim, olgunlaşıyor fikirler.

- Çocukların için videolar çekiyormuşsun...

Çekiyorum. En kötü günümde de en mutlu günümde de. Bazen aradan aylar geçiyor ama yine devam ediyorum. Onlar doğup büyüyene kadar epey birikmiş olur. Müstakbel eşim için de çekiyorum, kendim için de. Çocuklarıma, “Her şeyden önce kendiniz olun, anneniz size istediğini söylesin, bakın işte o da buydu bir zamanlar” diyorum, bunun beni de gençliğimle bir yapacağını düşünüyorum çünkü insanlar unutuyorlar bir zamanlar genç olduklarını. Zamanın çabuk geçtiğini hem onlara hem de kendime hatırlatıyorum.

İşte o röportajın tamamı;
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Kaynak:haberturk.com
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Bağlantılar: Farah Zeynep Abdullah

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