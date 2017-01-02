Fatih Ürek'ten Tarkan style

Müzik - 03 Ocak 2017 04:00

2 aylık bir sürede 1000 adet Swarovski taşla el işçiliğiyle işlenen Tanju Babacan imzalı özel sahne Kostümü ile şıklığıyla parladı. Fatih Ürek sahneye İstanbul’dan özel olarak getirilen asansörle sahneye çıktı.Organizasyon şirketi tarafından yılbaşı konseri için sahne, ses-ışık sistemi tasarlatıldı. Fatih Ürek’in yılbaşı konseri için özel olarak tasarlanan sahne, ses-ışık sistemi ve asansör maliyeti organizasyon şirketine toplam 80.000 TL’ ye mal oldu.Günler öncesinden biletleri tükenen Fatih Ürek Yılbaşı Konserinde yaklaşık 2.000 kişiye müzik ziyafeti sundu.Ürek, yeni yıl dileği olarak, “Herkese mutlu, sağlıklı, başarılı bir yeni yıl dilerim 2017'de tüm dilekleriniz gerçek olsun." dedi.Fatih Ürek'i izleyenler arasında ünlü oyuncu Berk Atan ve Babası vardı.Fatih Ürek sahneden indikten yarım saat sonra, İstanbul Ortaköy’de ki terör saldırısı gerçekleşti. Twitter’dan terörü lanetleyerek “Canım ülkeme bunu yapanlar kökünüz kurusun. Yüce milletimiz başımız sağ olsun.” mesajını paylaştı.