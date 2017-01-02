2 aylık bir sürede 1000 adet Swarovski taşla el işçiliğiyle işlenen Tanju Babacan imzalı özel sahne Kostümü ile şıklığıyla parladı. Fatih Ürek sahneye İstanbul’dan özel olarak getirilen asansörle sahneye çıktı.
Organizasyon şirketi tarafından yılbaşı konseri için sahne, ses-ışık sistemi tasarlatıldı. Fatih Ürek’in yılbaşı konseri için özel olarak tasarlanan sahne, ses-ışık sistemi ve asansör maliyeti organizasyon şirketine toplam 80.000 TL’ ye mal oldu.
Günler öncesinden biletleri tükenen Fatih Ürek Yılbaşı Konserinde yaklaşık 2.000 kişiye müzik ziyafeti sundu.
Ürek, yeni yıl dileği olarak, “Herkese mutlu, sağlıklı, başarılı bir yeni yıl dilerim 2017'de tüm dilekleriniz gerçek olsun." dedi.
Fatih Ürek'i izleyenler arasında ünlü oyuncu Berk Atan ve Babası vardı.
Fatih Ürek sahneden indikten yarım saat sonra, İstanbul Ortaköy’de ki terör saldırısı gerçekleşti. Twitter’dan terörü lanetleyerek “Canım ülkeme bunu yapanlar kökünüz kurusun. Yüce milletimiz başımız sağ olsun.” mesajını paylaştı.
İşte o anlar;
Fatih Ürek'ten Tarkan style
Ünlü sanatçı Fatih Ürek Yılbaşı geccesi İzmir'de muhteşem performansıyla sahne aldı. Gecce geç saatlere kadar sahnede kalan Fatih Ürek sevenlerine unutulmaz bir gecce yaşattı.Müzik - 03 Ocak 2017 04:00
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