Fenerbahçe 6-0 Menemen Belediyespor / Maç Özeti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi.

Futbol - 29 Aralık 2016 23:15

Fenerbahçe, 2016'nın son maçında gol oldu yağdı. Sarı lacivertliler, Fernandao'nun hat-trick yaptığı maçta 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u farklı geçti.



Bu sonuçla 7 puana yükselen Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. 3 puanda kalan Menemen Belediyespor ise 3. sırada bulunuyor.



Goller: Dk. 37, Dk. 67 ve Dk. 78 Fernandao, Dk. 41 Skrtel, Dk. 70 Muhammed Samed Karakoç, Dk. 84 Stoch (Fenerbahçe)

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