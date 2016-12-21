Fenerbahçe 64-71 Darüşşafaka / Euroleague
THY Avrupa Ligi'nde oynanan Türk derbisinde Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 71-64 mağlup etti.Basketbol - 21 Aralık 2016 23:27
Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş’un Euroleague zaferi için kozlarını paylaştığı, gerilim yüklü maça oyuncuların kavgaları, teknik fauller ve diskalifiyeler damga vururken, Darüşşafaka özellikle Scottıe Wılbekın’ın müthiş oyunuyla Real Madrid’ten sonra Fenerbahçe’yi de devirerek çıkışını sürdürdü.
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