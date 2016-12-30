Fenerbahçe 77-55 Galatasaray / Maç Özeti

Yılın son derbisi Bilyoner.com Kadınlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynandı.

Basketbol - 30 Aralık 2016 22:19
Fenerbahçe 77-55 Galatasaray / Maç Özeti
Bilyoner.com Kadınlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu ve mücadeleden 77-55 galip ayrıldı.
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