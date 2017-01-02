Fenerbahçe-Anadolu Efes maçında olay!

Basketbol - 03 Ocak 2017 02:15

Avrupa'nın en güçlü kadrolarına sahip takımları arasında yer alan Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki mücadelesinde gülen taraf sarı lacivertliler oldu: 81-75. Büyük çekişmeye sahne olan maçta tansiyon zaman zaman çok yükseldi ve iki takımın oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.Maçta 3. çeyreğin bitimine 6 dakika 48 saniye kala, Derrick Brown ile Jan Vesely arasındaki bu pozisyon sonrasında ortalık karıştı.İki oyuncu hışımla birbirlerinin üzerine yürüyüp diklendi. Brown ve Vesely daha sonra birbirlerine sert müdahalelerde bulundu. Ortalığın yatışmasının ardından hakem, her iki oyuncuyu da sportmenlik dışı faulle cezalandırdı.