Fenerbahçe'nin ilk transferi Alexander Karavaev

Zorya Luhansk Kulübü, oyuncusu Alexander Karavaev'in Fenerbahçe'ye kiralandığını açıkladı.

Futbol - 31 Aralık 2016 16:00

Fenerbahçe, Ukrayna Premier Ligi'nde mücadele eden Zorya Luhansk'ta kiralık oynayan Alexander Karavaev'i kulübü Shaktar Donetsk'ten kiraladı.



Teknik Direktör Dick Advocaat özellikle istediği 24 yaşındaki Alexander Karavaev orta sahada sağ taraf ve sol tarafta oynuyor. Shakhtar Donetsk, oyuncudan gelecek sezon yararlanmak istediği için satın alma opsiyonu vermedi.





Fenerbahçe'den de transfer görüşmelerine başlanıldığını dair açıklama geldi;



"Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavayev’in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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