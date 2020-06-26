Ferat Üngür’den Yeni Şarkı: “Ay Bakışlı Dilber”

O Ses Türkiye 2019’da şampiyon olarak sesini büyük bir kitleye ulaştırmayı başaran Ferat Üngür, 2020 yılının şubat ayında yapılan ‘10 Yılın Şampiyonu’ konseptli O Ses Türkiye yarışmasını da kazanmıştı.Yarışmanın ardından çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Ferat, bir yıl içerisinde Murat Boz ve Seda Sayan gibi isimlerle düetlerinin de yer aldığı dört single, bir EP ve ‘Sızı’ adlı sekiz şarkılık albümünü de piyasaya sürdü.Ferat Üngür’ün yeni şarkısı “Ay Bakışlı Dilber”in sözleri Ahmet Şimşek’e, bestesi ise Ferat Üngür’e ait. Şarkının aranjmanını da Hakan Bükülmez yaptı.