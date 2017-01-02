Ferit Şahenk, Reina davasından vazgeçecek mi?

Reina’nın mülk sahibi olan Doğuş Grubu patronu Ferit Şahenk’in, Reina’yı tahliye etme davası 2 yıldır sürüyordu ve tahliye davasını Ferit Şahenk kazanmıştı. Mehmet Koçarslan davayı Yartıgay’a taşıdı ve yargının kesin cevabı bekleniyordu!

Yaşam - 02 Ocak 2017 17:15

Yılbaşı geccesi Reina’da yaşanan insanlık dışı feci olaydan ve 1’i polis 38 sivil masum insanın hayatını kaybetmesinden sonra Ferit Şahenk’in Reina davasındaki tutumu ne olacak?



Ferit Şahenk, Reina’yı tahliye etse bile bu acı olaydan sonra o mekanda yine kendi markalarından oluşan eğlence konseptini kuracak mı?



Yoksa dünyaya simge olmuş olan Reina’nın yaşaması için tahliye davasından vaz mı geçecek?

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.