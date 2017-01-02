Ferit Şahenk, Reina davasından vazgeçecek mi?

Reina’nın mülk sahibi olan Doğuş Grubu patronu Ferit Şahenk’in, Reina’yı tahliye etme davası 2 yıldır sürüyordu ve tahliye davasını Ferit Şahenk kazanmıştı. Mehmet Koçarslan davayı Yartıgay’a taşıdı ve yargının kesin cevabı bekleniyordu!

Yaşam - 02 Ocak 2017 17:15
Ferit Şahenk, Reina davasından vazgeçecek mi?
Yılbaşı geccesi Reina’da yaşanan insanlık dışı feci olaydan ve 1’i polis 38 sivil masum insanın hayatını kaybetmesinden sonra Ferit Şahenk’in Reina davasındaki tutumu ne olacak?

Ferit Şahenk, Reina’yı tahliye etse bile bu acı olaydan sonra o mekanda yine kendi markalarından oluşan eğlence konseptini kuracak mı?

Yoksa dünyaya simge olmuş olan Reina’nın yaşaması için tahliye davasından vaz mı geçecek?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • Teröristin videosu ortaya çıktı!
  • Şansal'a uçak inişi linç girişimi!
  • İşte teröristin kaçış anı...
  • Uçan hoparlör görücüye çıkıyor!
  • Mehmet Koçarslan cevap verdi!
  • Reina saldırısını DEAŞ üstlendi
  • Öksürük sezonu açıldı!
  • Antalya'yı alarma geçiren olay...
  • Reına'nın sahibi konuştu!
  • Ölü ve yaralı sayısı arttı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!
  • İzdivaç programlarının yaptığı anlaşma rafa kalktı!
  • Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!
  • Tarkan ve eşi 2017'yi böyle karşıladı!
  • Barbaros Şansal sınır dışı edildi!
  • Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...
  • Mehmet Koçarslan cevap verdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!
  • 'Ertuğrul'un Uludağ çıkarması!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Peki bu radikal kararı neden aldı?
  • Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!
  • Caner ile Şükran Roma'da evlendi!
  • Beklenen haber erken geldi!
  • 2016'nın tek güzel şeyi!
Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!