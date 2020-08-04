Fernando Muslera: "Çok şanslı bir adamım"

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 2012 yılında aşk yaşamaya başladığı model Patricia Callero ile 2016'da nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Kailash ve kızları Tiziana ile Fethiye'de tatilde.Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, "Eşim bana dünya tatlısı iki çocuk hediye etti. Fiziği gibi kalbi de güzel olan bir kadınla evlendiğim için kendimi çok şanslı bir adam olarak görüyorum" dedi.