Merhumun naaşı Fenerbahçe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ünlü yönetmeni acı gününde birkaç ay önce evlendiği İtalyan Simone Pontesilli’nin yanı sıra Cem Yılmaz, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç ve Serra Yılmaz gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Özpetek, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına tek tek teşekkür etti.
Ferzan Özpetek'i yalnız bırakmadılar!
Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in ressam olan annesi Nesrin Subaşı Özpetek hayatını kaybetti.Magazin - 22 Aralık 2016 10:49
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ferzan Özpetek, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Cem Yılmaz
MAGAZİN HABERLERİ
- Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
- 'Yüksek Sosyete'nin finalinde neler olacak?
- Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
- Ünlü isimlerin "Galaktik Gecce”si!
- Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
- 'Sen Sağ Ben Selamet'in galasına yoğun ilgi!
- Korludağ'da yeni dönem!
- Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- "Dönerse Senindir"e muhteşem gala!