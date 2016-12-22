Ferzan Özpetek'i yalnız bırakmadılar!

Magazin - 22 Aralık 2016 10:49

Merhumun naaşı Fenerbahçe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ünlü yönetmeni acı gününde birkaç ay önce evlendiği İtalyan Simone Pontesilli’nin yanı sıra Cem Yılmaz, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç ve Serra Yılmaz gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Özpetek, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına tek tek teşekkür etti.