İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden iş adamı Fatih Kıral’ın eşi Figen Kıral’da geçtiğimiz gün Akmerkez’den yılbaşı alışverişi yapan ünlü isimler arasında yer alıyordu. Her zaman zarif ve mütevaziliği ile dikkat çeken Figen Hanım, aile içinde bir yılbaşı hediyesi olayını bitirdik almıyoruz. Ama tabii ki eş, dost, akrabalara almaya devam ediyoruz dedi. Figen Hanım mağazalardan yaptığı alışverişleri taşımakta zorlanacağından iki sefer kendisini kapıda bekleyen şoförlü aracına giderek poşetlerini bıraktı. En son Avm’deki ilk kez düzenlenen panayır alanındaki standları gezerek alışveriş yapan Figen Hanım oldukça renkli olan el işçiliği ile hazırlanmış renkli kulaklıklar ve şarj kabloları da alırken objektifimize yansıdı.
Figen Kıral'ın yılbaşı alış verişi
Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Figen Kıral yılbaşı alış verişi yaparken görüntülendi. İşte detaylar...Sosyete - 31 Aralık 2016 10:11
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