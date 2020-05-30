Fikret Kuşkan, 'Zalim İstanbul'a veda etti! İşte o açıklama...

Zalim İstanbul'da Fikret Kuşkan krizi!

Fikret Kuşkan mahkemeye başvurdu: Eski eşe 2 ay ceza

Kanal D'de yayınlanan 'Zalim İstanbul'da 'Agah' karakterine hayat veren Fikret Kuşkan diziden ayrıldığını açıkladı. Usta oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık nedenlerini açıkladı."Covid19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde, hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiği ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim Zalim İstanbul projesine maalesef devam edemeyeceğim. Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir. Anlayışı ve şimdiye kadar ki destekleri için yapım şirketimiz Avşar Film'e ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere."Zalim İstanbul'un çekimlerinin 1 Haziran itibariyle başlaması planlanıyor.