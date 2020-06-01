Fırat Çelik ve yeğeni karantina danslarına devam ediyor!

Fırat Çelik yeğeni Ozi'yle sosyal medyada fenomen olan danslarına devam ediyor.

01.06.2020 23:27 Magazin

Fırat Çelik ve yeğeni karantina danslarına devam ediyor! Restoran açarak Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, corona virüsü salgını sebebiyle evde vakit geçirdiği anlarda yeğeni ile beraber yaptığı ilginç danslarla bir anda sosyal medyada fenomen oldu. Birbirinden ilginç danslarıyla beğeni toplayan oyuncu, son olarak Pazar günü yeni dansını takipçilerinin beğenisine sundu. Çelik'in sergilediği figürlerl kısa sürede çok beğenildi.

İşte ünlü oyuncunun o dansı:
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