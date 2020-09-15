Fox'un yeni sezon tanıtımı sosyal medyayı salladı!

Sabırsızlıkla beklenen filmin çekimleri, Covid-19 önlemleri dikkate alınarak 3 günde tamamlandı.Yönetmenliğini Bertan Başaran’ın, görüntü yönetmenliğini Black Eyed Peas, Robbie Williams, Imagine Dragons gibi efsane isimlerle çalışmış Yon Thomas’ın, prodüksiyonunu İFP’nin (İstanbul Film Production), styling’ini Başak Dizer Tatlıtuğ ve Deniz Marşan’ın üstlendiği lansman filminin afiş fotoğraflarını da ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut çekti.43 ekran yüzü ve oyuncunun bulunduğu tanıtım filmi için bir kırmızı halı konsepti belirlendi. Dünyanın en hızlı kamera robotu Bolt ve Phantom kamera ile yüksek kare çekilen görüntüler, izleyiciler tarafından çok beğenildi.Çekimin ilk günkü konukları “Öğretmen”, “Mucize Doktor” ve “Kimsesizler” dizilerinin oyuncuları, Çağla Şıkel ile Kadir Ezildi oldu.“Öğretmen” dizisi oyuncuları İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu yeni sezon heyecanlarını sete de yansıtırken çekimler, reyting rekorları kıran FOX’un sevilen dizisi “Mucize Doktor”un oyuncuları Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Hazal Türesan, Hakan Kurtaş, Seda Bakan ve Reha Özcan ile devam etti. Taner Ölmez’in dizideki Ali Vefa karakterine büründüğü anlar, set ekibine keyifli dakikalar yaşattı. Ardından merakla beklenen “Kimsesizler” dizisinin oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız sete giriş yaptı ve oyuncuların çocuk oyuncuyla olan samimiyetleri dikkat çekti.“Kimsesizler” ekibinden sonra “Çağla ile Yeni Bir Gün’’ programının güzel sunucusu Çağla Şıkel çekimlere katıldı. Güzel model hem göz kamaştırdı, hem de pozitif tavırları ile sete enerji kattı. İlk günün son konuğu ise “Temizlik Benim İşim” programının sevilen sunucusu Kadir Ezildi oldu ve geç saatlere rağmen esprileriyle seti kahkahaya boğmayı başardı.İkinci günün ilk konuğu “Memet Özer ile Mutfakta” programının sunucusu, ekranların sevilen şefi Memet Özer oldu. FOX’un yeni programı “Kamera Arkası”nın sunucusu Beyza Şekerci’nin de çekimleri tamamlandıktan sonra, “Baraj” dizisi oyuncuları Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Biran Damla Yılmaz sete geldi. Ekip, sette çektikleri pozları sosyal medyada paylaşarak takipçilerini sevindirdi. Pazar günlerinin renkli programlarından “Benden Söylemesi”nin sunucusu Mina Merve Yıldırım da çekimde yerini aldıktan sonra, sevilen dizi “Zümrüdüanka”nın oyuncuları Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, Selim Bayraktar, İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu kameralar karşısına geçtiler, birbirinden güzel pozlar verdiler. Setin son konuğu ise “Zuhal Topal’la Sofrada” programının başarılı sunucusu Zuhal Topal oldu.Üçüncü gün set “Yaparsın Aşkım” yarışmasının sevilen sunucusu İlker Ayrık’ın neşeli halleri ile başladı. Ardından FOX’un yakında izleyiciyle buluşacak ‘’Kefaret” dizisinin başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat da setin ilgi odağı oldu. Yeni sezonun merakla beklenen bir diğer dizisi “Yasak Elma’’nın başarılı oyuncuları Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan da birbirinden güzel pozlarıyla göz doldurdular. “Bay Yanlış” ikilisi Can Yaman ve Özge Gürel yoğun istek üzerine dizideki tango performanslarını sergilerken, setin bir sonraki konuğu “Dostumun Dünyası” programının sunucusu, profesyonel köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak oldu. Ali Yeşilırmak’ın sete getirdiği sevimli köpek North herkes tarafından büyük ilgi gördü. Setin son konuğu ise FOX’un izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizisi ‘’Sen Çal Kapımı’’nın başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel oldu. İkilinin uyumlu tavırları ise, ekranlara adeta dizinin başarısını yansıttı.FOX’un yeni sezon lansman filmini izlemek için: