Frankfurt’ta Festival heyecanı başlıyor!

Açılış geccesi Frankfurt Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek olan Frankfurt Türk Film Festivali, 1-6 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin bu yıl 8. defa düzenlediği Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışmasına 20 film katıldı. Ön jüri tarafından seçilen 15 film Türkiye jürisine gönderildi. Jüri Başkanlığını Yapımcı-Yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği Yönetmen Fehmi Yaşar, Yapımcı Marsel Kalvo, Senarist Deniz Akçay Katıksız, Sanatçı Damla Sönmez, Müzisyen Saki Çimen ve Gazeteci Nil Kural’dan oluşan jüri, filmleri online izledi. Yaptıkları toplantı sonrası sonuçlarını belirledi.İlk 10’a giren filmler değerlendirmeleri için Jüri başkanlığını Bağımsız FilmYapımcısı Daniel Zuta’nın üstlendiği,Besteci, Müzik Yapımcısı, Film Yapımcısı Andreas Lucas, Film Yapımcısı Pavel Schnabel, Yönetmen-Senarist Rolf Silber, Akademisyen-Senarist Simone Wernet, Senarist-Yardımcı Yönetmen-Film Eleştirmeni Mehmet Arif Özserin ve Yönetmen- Film Prodüksiyon Yapımcısı Julia Irene Peters’ten oluşan Almanya jürisine gönderildi.Bu yıl festivalde ilk defa Belgesel Yarışması da düzenlendi. Başkanlığını Sanatçı Suavi Eren’in yaptığı ve Yapımcı-Yönetmen Biket İlhan, Sanatçı Füsun Kostak, Belgesel Yönetmeni Savaş Güvezne, Akademisyen-Belgesel Yönetmeni Zeynep Altay, Gazeteci-Yazar Burak Görel ve Almanya’yı temsilen Yapımcı-Belgesel Yönetmeni Jütta Feit’ten oluşan jüri, filmleri online izleyerek birinciliğe layık görülen eser ile Almanya’da gösterime girecek ilk 10 belgeseli seçecekler.Festivalin bu yıl 12.’sini düzenlediği Üniversitelerarası Kısa Film Yarışmasına Türkiye’den 33 film katıldı. Filmler Başkanlığını Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Gülseren Yücel’in üstlendiği, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Dr. Cengis Asiltürk, İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Dr. Özgür E. Arik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü Dr. Çağıl Ömerbaş, Yönetmen Özgür Balık, Program Yapımcısı-Yardımcı Yönetmen Eyşan Mert ve Sanatçı Eğitmen Zehra Karadağ’dan oluşan kısa film jürisine gönderildi. Jüri Türk Üniversite filmlerini online izleyerek daha sonra yapacakları toplantı ile birinciyi ve Almanya’da gösterilecek ilk 10 filmi seçecek.Festivalin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Üniversitelerarası Kısa Film Yarışmasına Almanya’da ki Üniversitelerden ise 11 film katıldı. Filmler, değerlendirilmek üzere Almanya jürisine gönderildi. Almanya jürisi Oyuncu-Yönetmen Kubilay Sarıkaya, Oyuncu Martin Plass, Medya Eğitmeni Ilona Herbert, Film Eleştirmeni Carolin Weidner ve Medya Eğitmeni Claudia Horvat’tan oluşuyor.Jüri üyeleri yine filmleri online izleyerek daha sonra yapacakları toplantı ile birinciyi ve Almanya da gösterilecek ilk 10 filmi seçecekler.Festival başkanı Hüseyin Sıtkı, ödüllerin ve dereceye girenlerin açılış gecesi ilan edileceğini belirterek, “ Pandemi nedeniyle kazananların ödülleri 21. Frankfurt Türk Film Festivalinde (2021) takdim edilecek. Ödül alan filmler özel gösterimle halkla buluşacak. Bunun yanı sıra kısa film ve belgesel kategorisinde derece alan eserler online olarak www.turkfilmfestival.de adresinden izlenebilecek. Festivalin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ile festival danışmanları Caner Ural, Hatice Aşkın ve Mahiye Sabuncuoğlu’na pandemi döneminde festivalimiz için gösterdikleri yoğun çaba ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim” Açıklamasını yaptı.