Futbolda 2016'ya damga vuranlar!

Futbol - 28 Aralık 2016 11:14

Rapora göre; En çok konuşulan takım Galatasaray olurken, Başkanlarda ise Aziz Yıldırım zirvede yer aldı. Yılın en çok konuşulan teknik adamı Şenol Güneş olarak belirlenirken, Fenerbahçe’nin yıldızı Robin Van Persie de futbolcu sıralamasının lideri oldu.