Futbolda 2016'ya damga vuranlar!

Interpress’in 20016 yılında “Futbolun Öne Çıkanları” araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl boyunca en çok konuşulan takım, başkan, teknik direktör ve futbolcular belli oldu.

Futbol - 28 Aralık 2016 11:14
Futbolda 2016'ya damga vuranlar!
Rapora göre; En çok konuşulan takım Galatasaray olurken, Başkanlarda ise Aziz Yıldırım zirvede yer aldı. Yılın en çok konuşulan teknik adamı Şenol Güneş olarak belirlenirken, Fenerbahçe’nin yıldızı Robin Van Persie de futbolcu sıralamasının lideri oldu.

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