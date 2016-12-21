GQ Türkiye Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

GQ Türkiye, 2016’da başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 21 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl beşinci kez düzenlenecek “GQ Türkiye Men of the Year” ödül töreni 15 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Magazin - 21 Aralık 2016 14:41
GQ Türkiye Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!
Her biri kendi alanında başarılı 11 erkek ve bir kadının ödüllendirileceği gecede En İyi Aktör Ödülü’nün sahibi yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un olurken Yılın Sporcusu Ödülü’nü Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder almaya hak kazanıyor. Yılın Konuşulan Adamı Ödülü, “Kiralık Aşk” dizisinin beğenilen oyuncusu Barış Arduç’un oluyor. Uluslararası Yıldız Ödülü’nü bu kez bir Türk kazanıyor; moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri sayılan; Madonna’dan Angelina Jolie’ye birçok ünlü isim ve markayla çalışan fotoğrafçı Mert Alaş. En Sevilen TV Karakteri Ödülü ise müzisyenliğiyle kitleleri; jüri üyesi olduğu TV programındaki performansıyla bütün Türkiye’yi etkileyen Gökhan Özoğuz’a gidiyor. “Annem” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Cansu Dere ise Yılın Kadını Ödülü’nü almaya hazırlanıyor.
GQ Türkiye Kış 2017 sayısında Men Of The Year kazananlarıyla 48 sayfa çekim ve röportaj gerçekleştirdi. Bugüne kadar hep siyah smokin ve gece kıyafetiyle “MOTY” sayılarında görmeye alışık olduğumuz ünlüler bu yıl kez beyaz giyinerek dikkat çekti.

Yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan; iş, sanat, moda ve eğlence dünyasının önemli isimlerinin davetli olduğu gecenin sunuculuğunu bu yıl yine ünlü isimler üstlenecek.

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GQ TÜRKİYE “MEN OF THE YEAR 2016” CLEAR ANA SPONSORLUĞUNDA ÖDÜL ALAN İSİMLER:

EN İYİ AKTÖR: KIVANÇ TATLITUĞ

EN BAŞARILI SPORCU: WESLEY SNEIJDER

YILIN ULUSLARARASI STARI: MERT ALAŞ

EN SEVİLEN TV KARAKTERİ: GÖKHAN ÖZOĞUZ

YILIN KONUŞULAN ADAMI: BARIŞ ARDUÇ

YILIN STİL SAHİBİ ERKEĞİ: KAAN BERGSEN

YILIN YÖNETMENİ: OZAN AÇIKTAN

YILIN SIRA DIŞI BAŞARISI: OYUNDA KAL PROJESİ, DARÜŞŞAFAKA

YILIN İLHAM VEREN ADAMI: CANER ELER

YILIN YÜKSELEN ŞEFİ: MUSTAFA OTAR

YILIN SANAT ÖDÜLÜ: TANER CEYLAN

YILIN KADINI: CANSU DERE
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