GQ Türkiye Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

Her biri kendi alanında başarılı 11 erkek ve bir kadının ödüllendirileceği gecede En İyi Aktör Ödülü’nün sahibi yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un olurken Yılın Sporcusu Ödülü’nü Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder almaya hak kazanıyor. Yılın Konuşulan Adamı Ödülü, “Kiralık Aşk” dizisinin beğenilen oyuncusu Barış Arduç’un oluyor. Uluslararası Yıldız Ödülü’nü bu kez bir Türk kazanıyor; moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri sayılan; Madonna’dan Angelina Jolie’ye birçok ünlü isim ve markayla çalışan fotoğrafçı Mert Alaş. En Sevilen TV Karakteri Ödülü ise müzisyenliğiyle kitleleri; jüri üyesi olduğu TV programındaki performansıyla bütün Türkiye’yi etkileyen Gökhan Özoğuz’a gidiyor. “Annem” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Cansu Dere ise Yılın Kadını Ödülü’nü almaya hazırlanıyor.GQ Türkiye Kış 2017 sayısında Men Of The Year kazananlarıyla 48 sayfa çekim ve röportaj gerçekleştirdi. Bugüne kadar hep siyah smokin ve gece kıyafetiyle “MOTY” sayılarında görmeye alışık olduğumuz ünlüler bu yıl kez beyaz giyinerek dikkat çekti.Yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan; iş, sanat, moda ve eğlence dünyasının önemli isimlerinin davetli olduğu gecenin sunuculuğunu bu yıl yine ünlü isimler üstlenecek.GQ TÜRKİYE “MEN OF THE YEAR 2016” CLEAR ANA SPONSORLUĞUNDA ÖDÜL ALAN İSİMLER:EN İYİ AKTÖR: KIVANÇ TATLITUĞEN BAŞARILI SPORCU: WESLEY SNEIJDERYILIN ULUSLARARASI STARI: MERT ALAŞEN SEVİLEN TV KARAKTERİ: GÖKHAN ÖZOĞUZYILIN KONUŞULAN ADAMI: BARIŞ ARDUÇYILIN STİL SAHİBİ ERKEĞİ: KAAN BERGSENYILIN YÖNETMENİ: OZAN AÇIKTANYILIN SIRA DIŞI BAŞARISI: OYUNDA KAL PROJESİ, DARÜŞŞAFAKAYILIN İLHAM VEREN ADAMI: CANER ELERYILIN YÜKSELEN ŞEFİ: MUSTAFA OTARYILIN SANAT ÖDÜLÜ: TANER CEYLANYILIN KADINI: CANSU DERE