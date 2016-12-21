Galatasaray 2-1 Tuzlaspor / Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Galatasaray, lider konumda bulunan Tuzlaspor'u sahasında 90. dakikada penaltıdan gelen golle 2-1 mağlup etti.

Futbol - 21 Aralık 2016 22:40
Galatasaray 2-1 Tuzlaspor / Maç Özeti
Türk Telekom'da oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 68. dakikasında Sabri Sarıoğlu Sarı Kırmızılıların ilk golünü attı. Bu golden 7 dakika sonra Tuzlaspor, Ozan Papaker ile skoru eşitledi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Semih Kaya'nın yere düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Josue, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı. Bu skorla Tuzlaspor 6 puanda kalmasına rağmen grubun zirvesinde yer almaya devam ederken grupta ilk galibiyetini alan Galatasaray, 5 puanla ikinci sıraya yerleşti.
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