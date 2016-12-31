League of Legends video oyunu liginde mücadele edecek Galatasaray Espor League of Legends Takımı'na yeni oyuncular katıldı.
Galatasaray Espor, Egehan "Madagger" Özçelik, Lounis “Kanani” Khouani, Arda "KillerS" Subaşı ve Sergen "Broken Blade" Çelik'i kadrosuna kattı.
Galatasaray Espor'a takviye
Galatasaray Espor, League of Legends kadrosunu güçlenirdi..Diğer Sporlar - 31 Aralık 2016 18:21
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