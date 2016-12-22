Galatasaray Odeabank 76-86 Anadolu Efes

Basketbol THY Avrupa Ligi 14. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 86-76 yendi.

Basketbol - 22 Aralık 2016 22:31
Galatasaray Odeabank 76-86 Anadolu Efes
Ligde son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, 10. mağlubiyetini yaşarken, Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.


ATAMAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son periyodunda oyundan atıldı. Ataman, hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle aldığı iki teknik faulün ardından soyunma odasına gönderildi.
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