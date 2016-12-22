Galatasaray Odeabank 76-86 Anadolu Efes

Basketbol - 22 Aralık 2016 22:31

Ligde son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, 10. mağlubiyetini yaşarken, Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son periyodunda oyundan atıldı. Ataman, hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle aldığı iki teknik faulün ardından soyunma odasına gönderildi.