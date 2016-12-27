Galatasaray set vermedi

Erkekler voleybolunda dün kupa maçları vardı.

Diğer Sporlar - 27 Aralık 2016 21:17
Galatasaray set vermedi
Şanlıurfa'ya konuk olan G.Saray, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti. Kupa Voley'de günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş taraftarları önünde Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.
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Bağlantılar: Galatasaray, Kupa Voley

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